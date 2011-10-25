Журналістів просять відверто відповісти на анонімну анкету

Київська незалежна медіа-профспілка (КНМП), компанія HeadHunter (hh.ua) та українська мережа Глобального договору ООН розпочинають дослідження умов праці журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КНМП, воно пройде в формі опитування. Мета дослідження – сприяти соціальному діалогу між роботодавцями та журналістами.

Організатори опитають працівників київських та всеукраїнських медіа стосовно їхніх умов праці. Дослідження пройде впродовж жовтня-листопада 2011 року, і вже у наступні два тижні понад 2,5 тис. українських журналістів отримають анкету на електронну пошту. Результати опитування будуть презентовані в грудні.

Анонімна анкета міститься на зовнішньому сервері, зібрані дані автоматично додаються до бази даних та опрацьовуються. Унікальну систему опрацювання даних надав портал hh.ua.

Спеціалісти української мережі Глобального договору ООН надали консультації під час розробки анкети. Завдяки їм у анкеті з’явилися запитання про соціальну відповідальність роботодавця. Йдеться про додаткові бонуси для журналістів, які роботодавець не зобов’язаний надавати згідно з законодавством. Наприклад, про курси підвищення кваліфікації для журналістів тощо.

Оргкомітет звертається до журналістів з проханням максимально відверто відповісти на запитання у анкеті. Відповіді - конфіденційна інформація. Всі отримані відомості будуть опубліковані тільки в узагальненому вигляді і не будуть передані третім особам. Організатори також додають, що анкета побудована таким чином, що учасникам опитування дозволено не відповідати на запитання, які вони вважають некоректними. Доступ до заповнених анкет буде мати лише голова комітету профспілки і керівник дослідницького проекту, запевнили в КНМП.