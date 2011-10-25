Київська обласна лікарня купляє «швидку» за ціною «Порше»

Комунальна установа Київської облради «Київська обласна клінічна лікарня» за кошти місцевого бюджету придбає автомобіль “швидкої медичної допомоги” за 700 тис. грн.

Як передає «Київ. Коментарі»,про це повідомили в Міністерстві економіки.

Компанія-переможець торгів, яка здійснить поставку машини, - ТОВ «Горал».

Як відомо, відзначає «Київ. Коментарі», засновником і директором «Горал» є Ірина САВОСТА, також відома як директор Всеукраїнського добродійного фонду «Дитячий добродійний фонд. Україна», засновником якого є Герман ФІСТАЛЬ.