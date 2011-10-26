Мін’юст затвердив правила вступу до вузів
Мінімальний прохідний бал збережуть
Міністерство юстиції України затвердило правила вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК.
Зокрема, у 2012 році у зв’язку із проведенням в Україні матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу вступну кампанію буде скорочено на один день, і вона триватиме з 2 по 31 липня.
Крім того, умовами вступу передбачається, що абітурієнти зможуть подавати до вишів атестати усіх років, творчі конкурси будуть проводитися з 10 по 31 липня.
До 11 серпня будуть зараховані студенти, які навчатимуться за державні кошти, а до 25 серпня - студенти, які будуть навчатися за контрактом.
За словами міністра, буде збережено мінімальний прохідний бар’єр на рівні 124 балів, але за профільними предметами він повинен бути не нижче 140 балів.