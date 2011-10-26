Власник пітбуля, який порвав обличчя двом дітям, може сісти на 2 роки

Артемівський районний відділ Луганського міського управління міліції розслідує кримінальну справу щодо власника собаки породи пітбультер’єр, який у липні цього року напав на двох сестер 12 і 4 років і порвав їм обличчя.

Про це УНІАН повідомив слідчий Артемівського райвідділу ГУ УМВС України в Луганській області Владимир ОЛЕЙНИК.

За його словами, щодо власника собаки порушено кримінальну справу за статтею 128 Кримінального кодексу (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Якщо вину буде доведено, власникові пітбуля загрожує покарання у вигляді громадських робіт на термін від 150 до 240 годин або виправними роботами строком до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років.

«Рішення прийматиме суд. Слідство поки що не закінчено, проводяться експертизи. Наприкінці тижня ми плануємо передати матеріали справи в прокуратуру Артемівського району», - сказав В.ОЛЕЙНИК.

Як повідомлялося, в липні цього року в Луганську пітбультер’єр напав на двох дівчаток. 12-річна Віка з 4-річною молодшою сестрою поверталися з магазину. Пітбуль, що належить їхньому сусідові, напав на дівчаток раптово. Спочатку він кинувся на молодшу дівчинку. Собака схопив дитину за голову і почав тягнути до себе в двір. Старша дівчинка не розгубилася і хотіла допомогти сестрі, але пес накинувся і на неї. В цей час вибіг господар собаки і почав відтягувати його від дітей. Дівчатка дістали глибокі рани м`яких тканин обличчя і пошкодження кісток, перелом нижньої щелепи. Зараз вони потребують дорогих пластичних операцій за кордоном.