7 серпня - 75 років Закону ”про 5 колосків”

У Миргороді громадська організація ”Хартія Пам`ять” ініціювала встановлення пам`ятника жертвам Голодомору 1932-33 рр.

Про це УНІАН повідомив скульптор Микола ПАСПАЛІТАК.

За його словами, кошти на будівництва пам`ятника збирають як пожертвування. Усього на спорудження пам`ятника необхідно 188 тис. грн.

”Хартія” 7 серпня розповсюдить серед жителів Миргорода листівки із закликом допомогти коштами. Саме цього дня 1932 року вийшов Закон СРСР ”про п`ять колосків”.

Сам пам`ятник являтиме собою триметрову стелу з граніту. На ній зобразять дві цифри ”3”, між якими розіп’ята жінка — символ України, а біля стели лежатиме мармуровий чорний хрест.

Пам`ятник планують встановити біля залізничного вокзалу на місці поховання померлих з голоду.

У Миргороді вже встановлено камінь з написом ”Жертвам 1932-1933 років”, який стоїть на місці іншого поховання померлих з голоду в миргородському мікрорайоні Лічанка.

Усього в Миргороді не менше шести поховань жертв Голодомору.

Довідка. Закон «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та зміцнення громадської (соціалістичної) власності», заснований на спільній постанові ЦВК і Раднаркому СРСР, прийнятий 7 серпня 1932 року.

За розкрадання вантажів на залізничному і водному транспорті закон передбачав розстріл з конфіскацією майна, який, за пом`якшувальних обставин міг бути замінений на позбавлення волі на термін не менше 10 років. За привласнення колгоспної власності передбачалося позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з відбуттям покарання в «концентраційному таборі». Засуджені за цим законом не підлягали амністії.

Закон одержав назву «закон про колоски», оскільки часто за ним засуджували селян, що займалися ручною збіркою залишків зерна з колгоспного або радгоспного поля.