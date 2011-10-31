Розпочалися урочистості з нагоди 93-ї річниці ЗУНР

У Тернополі розпочалися урочистості з нагоди 93-ї річниці створення Західно-Української Народної Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, у палаці культури «Березіль» відбулося урочисте зібрання громадськості краю.

Звертаючись до присутніх, голова обласної державної адміністрації Валентин ХОПТЯН зазначив, що події, які сталися на початку листопада 1918 року, мали значний вплив на подальший розвиток історії України.

«Створення у 1918 році Західно-Української Народної Республіки – це національний здвиг, який увійшов в історію і став одним із чинників, які заклали підвалини нашої незалежності», – сказав В.ХОПТЯН.

Він також нагадав, що саме у Тернополі була редакція урядового вісника «Голос Поділля», який невдовзі під назвою «Український голос» став щоденним офіційним друкованим органом уряду ЗУНР. А згодом саме до Тернополя переїхав Державний Секретаріат ЗУНР.

«Важливою віхою в історії ЗУНР став Акт Злуки, завдяки якому постала соборна Українська держава. Тому закликаю усіх пам’ятати сторінки історії нашої держави та єднати свої зусилля задля побудови заможної і процвітаючої України», – зазначив голова ОДА.

Після виступів представників влади і громадськості у ПК «Березіль» розпочався святковий концерт майстрів мистецтв і аматорських колективів області.

Завтра ж у навчальних закладах краю будуть проведені тематичні уроки, присвячені ЗУНР. Також в обласному Держархіві відкриється виставка, що розповідатиме про етапи становлення ЗУНР і життєвий шлях її провідних діячів.