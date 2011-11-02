Праламент дасть ветеринарам наркотики

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 289 народних депутатів із 375 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", відповідно до яких фізичним особам – підприємцям, які уже мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, надається право на отримання ліцензії на зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів та психотропних речовин, включених до таблиць Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.