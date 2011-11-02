У Дніпропетровську за розповсюдження порно затримали 6 осіб

Співробітники управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми ГУ МВС у Дніпропетровській області 26-30 жовтня затримали 6 жителів Дніпропетровська, які виготовляли й розповсюджували порнографічну продукцію через Інтернет. Про це УНІАН повідомили в ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Спільники з 2010 р. займалися виготовленням порнографічної продукції, а також продукції, що пропагує культ жорстокості та насильства з подальшим розповсюдженням через 4 Інтернет-магазини.

Також зловмисники розповсюджували відеопродукцію через поштові відділення «Укрпошти», «Нової пошти» й через кур`єрів.

Встановлено, що затримані отримували замовлення від жителів Дніпропетровської та інших областей України. Мінімальна вартість замовлення одного порнографічного диска становила від 25 грн. За 1 місяць дохід від такої діяльності становив понад 30 тис. грн.

Під час обшуків міліція вилучила понад 43 тис. дисків із записами, зокрема порнографічного характеру й творів, що пропагують культ насильства та жорстокості. Також вилучено понад 50 одиниць комп`ютерної техніки, за допомогою якої виготовлялася й тиражувалася продукція.

ГУ МВС у області порушено кримінальну справу за ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).