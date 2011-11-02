У Луганську банда у масках побила іноземних студентів

У Луганську вчора, 1 листопада, 25 невідомих осіб у медичних масках побили чотирьох іноземних студентів Луганського національного університету ім. Т. Шевченка.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

За її інформацією, невідомі особи віком 20-25 років у кількості від 15 до 25 чоловік, на обличчях яких були медичні маски, з використанням бейсбольних біт пошкодили скляні вітрини і устаткування кіосків, розташованих неподалік університету.

«Після цього біля гуртожитку ЛНУ відбулася бійка між невідомими у масках і іноземними студентами вишу. Під час бійки четверо іноземних студентів – представники Азербайджану, Туркменістану й Індії одержали тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку і забоїв м`яких частин тіла. Крім того, в одного іноземного студента викрали гроші і мобільний телефон», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

На місце події були направлені наряди батальйону патрульної служби, батальйону міліції оперативного реагування «Беркут», Державної служби охорони, слідчо-оперативні групи, а також орієнтовані всі наряди зовнішніх служб. За цими фактами порушено кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. На даний час проводиться досудове слідство.

Чи вдалося співробітникам МВС затримати когось із нападників, Т.ПОГУКАЙ не уточнила, посилаючись на таємницю слідства.