Сумський студент «пожартував» на термін до 7 років

У Сумській області міліція затримала телефонного терориста, який повідомив про начебто замінований навчальний заклад.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Сектору зв’язків з громадськістю УМВС України в області Ельвіра БІГАНОВА, подія сталася в м. Глухів. На лінію «102» зателефонував невідомий і повідомив про замінування одного з навчальних закладів міста.

З п’яти корпусів закладу евакуювали понад 1 тис. 500 студентів та викладачів. У ході огляду приміщень та прилеглої території вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

«Телефонного терориста» становили того ж дня. Ним виявився 20-річний студент цього ж навчального закладу. Він зізнався, що хотів пожартувати.

На сьогодні студент перебуває під вартою. Проти нього порушено кримінальну справу за ст. 259 ч.2 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 7 років.