У Києві горів ринок «Святошино»

У столиці горів ринок «Святошино» і торговельні кіоски у Дарницькому районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у місті Києві, учора ввечері на території ТОВ «Ринок Святошино» сталося загорання у двох торговельних павільйонах площею 15 м кв.

Пожежники ліквідували вогонь за 20 хвилин. Внаслідок пожежі згоріли два павільйони, ще один пошкоджено.

Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та суму збитків з’ясовують.

Крім того, сьогодні о 04.05 до оперативно-координаційного центру Головного управління МНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу по вул. Декабристів у Дарницькому районі. Внаслідок пожежі повністю згоріли три кіоски, ще два пошкоджено.

Під час гасіння полум’я було врятовано 50-річного чоловіка, який отримав опіки тіла 2-3 ступеню.

Причина пожежі та збитки встановлюються.