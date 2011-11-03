У справі про побиття редактора газети спливли нові деталі

Апеляційний суд Івано-Франківської області продовжить слухання справи про побиття редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА 14 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН після сьогоднішнього чергового судового засідання повідомив сам В.ДЕМ’ЯНІВ.

За його словами, колегія суддів сьогодні у судовому засіданні досліджувала епізоди справи, пов’язані з причетністю обвинувачених до побиття журналіста (відтворення слідчих дій). Прокурор виступив із клопотанням про перевірку всіх телефонних дзвінків, які здійснювали засуджені до і після скоєння злочину. Суд підтримав клопотання сторони обвинувачення.

Також один із засуджених, який нібито визнав свою вину, вніс клопотання про те, що його у СІЗО «змушували давати неправдиві свідчення». За його словами, він написав 13 звернень у різні вищі інстанції, зокрема, у Генеральну прокуратуру, проте ці його звернення для розгляду повертали на місця.

Суд, заслухавши усі сторони судового процесу, вирішив продовжити розгляд справи 14 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2010 року було вчинено замах на редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги. Він пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції назвали напад побутовим пограбуванням.

19 квітня 2011 року Коломийський міськрайонний суд засудив учасників побиття В.ДЕМ’ЯНІВА до 4 і 7,5 років позбавлення волі.

Міліція об’єднала справу про напад на редактора газети в одне провадження ще з двома справами. Суд розглядав справу стосовно трьох осіб, двом з яких інкримінували побиття В.ДЕМ’ЯНІВА, при цьому усіх трьох звинувачували у пограбуваннях та інших хуліганських діях.

В.ДЕМ’ЯНІВ у своїй апеляції наголошував, що «справа розглянута судом поверхово, однобічно, з грубими порушеннями чинного законодавства України, все спотворено та не відповідає фактичним обставинам даної справи. Суд навмисно, щоб приховати недоліки досудового слідства, взяв до уваги тільки ті сумнівні докази, які були вигідні досудовому слідству та суду».

На переконання редактора газети, «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством».

10 жовтня Апеляційний суд розпочав розгляд апеляції В.ДЕМ’ЯНІВА на рішення міськрайсуду у справі про його побиття. Потерпілий просив суд направити справу на дослідування у міліцію.

Прокуратура Коломиї також вважає, що вирок Коломийського міськрайонного суду підлягає скасуванню у зв’язку з істотними порушеннями кримінально-процесуального законодавства. Зокрема, прокуратура наголошує на тому, що «не з’ясовано умислу засуджених, спрямованого під час вчинення злочину щодо ДЕМ’ЯНІВА».

Прокуратура просить апеляційний суд скасувати вирок у зв’язку з невідповідністю висновків Коломийського міськрайсуду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, і направити справу на новий судовий розгляд в іншому складі суду.