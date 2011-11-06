Експерт: Ідея Януковича вже провалилася

Чергова реформаторська ідея Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА - про єдиний тариф на житлово-комунальні послуги - благополучно провалилася, пише у статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр СЕРГІЄНКО.

«Спочатку її тихо трансформували в ідею про єдину методику розрахунку тарифу, а коли ту було розроблено, виявилося, що вона мало різниться від тієї, яка існувала до всіх цих «нових» ідей. У новій методиці, як і в старій, просто перелічуються всілякі статті валових витрат підприємств, що спустошують гаманці трудящих», - відзначає експерт.

«А либонь експерти мріяли зовсім про інше - про обмеження статей витрат і фіксацію тарифу на певному рівні, що змусило б комунальників піти на зниження собівартості послуг, технічне переозброєння тощо», - зазанчає О.СЕРГІЄНКО.

Він нагадує, що міністр регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК запропонував органам місцевого самоврядування визначити й організувати оптимальну систему життєзабезпечення для кожного регіону і сучасну структуру управління цією системою.

«Чи слід це розуміти так, що в Житомирі, приміром, місцева міськрада може продати водоканал у приватні руки, тоді як у Донецьку - залишити у комунальній власності? Цікаво, як географія чи клімат регіону може впливати на «оптимальність»?», - розмірковує О.СЕРГІЄНКО.

«Чомусь одразу згадуються історії про те, як різні уряди намагалися домовлятися із власниками нафтопереробних заводів у періоди посівних кампаній. У результаті часто виявлялося, що на всіх заводах у цей час заплановано планові ремонти. Мимоволі думаєш, а раптом приватизований «Київводоканал» зупиниться на «плановий ремонт»? Тоді що, команда Олександра ПОПОВА буде гнати танкери з питною водою з Туреччини - Чорним морем і вгору Дніпром?» - запитує автор статті.

«Вам буде смішно, а може, сумно, якщо стратегічні об’єкти життєзабезпечення міста потраплять у приватну власність, як, наприклад, у Києві, де 39,98% акцій рідного «Київенерго» вже перебувають у руках однієї людини? І ми навіть знаємо ім’я цієї людини. До речі, чи перерахували киянам вартість опалення, коли вони мерзли в попередні зими через «зниження тиску газу»?» - зауважив О.СЕРГІЄНКО.