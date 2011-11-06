У знаменитого боксера виявили рак

Знаменитийбоксер-важкоатлетаДжоФрейзерхворий на ракпечінки, повідомляєAssociated Press усуботу, 5 листопада, з посиланнямна менеджераколишньогоспортсмена.67-річнийФрейзер,за словами йогоменеджера, нинівхоспісі.



Шансина одужанняФрейзеравкраймалі,повідомивменеджер,додавши,що "ми все однопродовжуємоборотися ісподіваємосянадиво".



У 1964році ДжоФрейзерставолімпійськимчемпіоном,перемігшинаІграхвТокіо, нагадує Лента.ру.В історіюбоксу вінувійшов, насамперед, завдякибоям зМохаммедомАлі.У 1971 роціФрейзерстав першимбоксером, який перемігАлі.ЗустрічФрейзераі Алів "МедісонСкверГардені" уНью-ЙоркуотрималавЗМІ назву"Бійтисячоліття".У 1974і 1975рокахзнаменитібоксерище двічізустрічалисянарингу,протеобидва боїФрейзерпрограв.



У 1976році ДжоФрейзероголосивпро закінченняпрофесійноїкар'єри,повернувшисьпісляцього наринглишеодин раз -в 1981році.Ім'яДжоФрейзеравнесеновобидвавсесвітньовизнанихЗалуславибоксу.