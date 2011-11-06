Наркомафія втратила підводний човен
Повідомлення з Колумбії
Ще одинпідводнийчовен,призначенийдляперевезеннякокаїну, захопиливп'ятницюВМСКолумбіїза підтримкиВПС країниі флотуСША.
Останнійразодразутри підводні човнинаркоторговцівбулизахоплені вчервні цьогороку.
ЯкзазначаєтьсявповідомленніВМС країни,субмаринузасіклиза 50морськихмиляхвідмістаКартахена.Приспробізахоплення їїекіпажвідкривкінгстони,щобзатопитикорабель, і зникнашвидкохіднихкатерах.Протевійськовимза допомогоюводолазів, які закриликінгстони, вдалосяутриматисубмаринунаплавуі доставитиїївпорт.
За попереднімиданими, набортупідводного човнаможнабулоперевестивідразудотрьохтонннаркотиків.
Підводнікораблівикористовуютьсяколумбійськоїнаркомафієюз 1993року длядоставкинелегальноговантажувСША.Всього відтодівладівдалостьзатриматибільше70 такихсубмарин, зауважуєРІА "Новости".