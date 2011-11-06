Наркомафія втратила підводний човен

Повідомлення з Колумбії

Ще одинпідводнийчовен,призначенийдляперевезеннякокаїну, захопиливп'ятницюВМСКолумбіїза підтримкиВПС країниі флотуСША.



Останнійразодразутри підводні човнинаркоторговцівбулизахоплені вчервні цьогороку.



ЯкзазначаєтьсявповідомленніВМС країни,субмаринузасіклиза 50морськихмиляхвідмістаКартахена.Приспробізахоплення їїекіпажвідкривкінгстони,щобзатопитикорабель, і зникнашвидкохіднихкатерах.Протевійськовимза допомогоюводолазів, які закриликінгстони, вдалосяутриматисубмаринунаплавуі доставитиїївпорт.



За попереднімиданими, набортупідводного човнаможнабулоперевестивідразудотрьохтонннаркотиків.



Підводнікораблівикористовуютьсяколумбійськоїнаркомафієюз 1993року длядоставкинелегальноговантажувСША.Всього відтодівладівдалостьзатриматибільше70 такихсубмарин, зауважуєРІА "Новости".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter