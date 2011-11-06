Наркомафія втратила підводний човен

02:04, 06 листопада 2011
Суспільство
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Повідомлення з Колумбії

Ще одинпідводнийчовен,призначенийдляперевезеннякокаїну, захопиливп'ятницюВМСКолумбіїза підтримкиВПС країниі флотуСША.

Останнійразодразутри підводні човнинаркоторговцівбулизахоплені вчервні цьогороку.

ЯкзазначаєтьсявповідомленніВМС країни,субмаринузасіклиза 50морськихмиляхвідмістаКартахена.Приспробізахоплення їїекіпажвідкривкінгстони,щобзатопитикорабель, і зникнашвидкохіднихкатерах.Протевійськовимза допомогоюводолазів, які закриликінгстони, вдалосяутриматисубмаринунаплавуі доставитиїївпорт.

За попереднімиданими, набортупідводного човнаможнабулоперевестивідразудотрьохтонннаркотиків.

Підводнікораблівикористовуютьсяколумбійськоїнаркомафієюз 1993року длядоставкинелегальноговантажувСША.Всього відтодівладівдалостьзатриматибільше70 такихсубмарин, зауважуєРІА "Новости".

 

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