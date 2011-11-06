Міськрада придбала для міліції три автомобілі

У Харцизьку Донецької області за рахунок міського бюджету придбано три автомобілі (два мікроавтобуси і один легковий автомобіль) і передано міськвідділу міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харцизької міськради, урочиста передача міському відділу міліції трьох автомобілів, придбаних за рахунок місцевого бюджету, відбулася в п'ятницю біля міськвідділу міліції.

Автомобілі на загальну суму 420 тис. грн. були придбані в рамках виконання заходів забезпечення законності та правопорядку Програми економічного і соціального розвитку Харцизька на 2011 рік.