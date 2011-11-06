Потрібні майже 3 тисячі медиків

У Кіровоградській області дефіцит лікарів становить 1,7 тис. осіб, молодших спеціалістів з медичною освітою – майже 1,1 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Кіровоградської облдержадміністрації повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я ОДА Микола БЕНЕТ.

За його словами, у лікувально-профілактичних закладах області на сьогодні вакантні 355 посад лікарів і 531 посада середнього медичного персоналу. На початок року укомплектованість лікарями в області становила 67,4% (в Україні – 80,8%), молодшими спеціалістами – 90,1% (95,2%).

«Ще складнішою є кадрова ситуація на селі. 30 лікарських амбулаторій взагалі функціонують без лікарів. З 2005 року укомплектованість медичних закладів у сільській місцевості зменшилася з 66% до 53%, дільничних лікарень – з 66% до 58%», - зауважив М.БЕНЕТ.

За його словами, щороку направлення на роботу лікарями у Кіровоградській області отримують близько 150 випускників медичних вишів, але лише половина з них залишаються. При цьому державне замовлення щодо формування кадрового складу медичних працівників області виконується.

«До нас щороку направляють своїх випускників Донецький і Луганський медичні університети, але вони не хочуть тут працювати. На жаль, механізму, який би змусив їх відшкодувати кошти, витрачені державою на навчання, немає», - зазначив М.БЕНЕТ.

Середня зарплата лікаря на Кіровоградщині становить 2,3 тис. грн., молодшого спеціаліста – 1,650 тис. грн. Крім того, в області є низьким рівень забезпечення житлом. У 2011 році житло отримали 7 лікарів при потребі 64, йшлося на колегії.