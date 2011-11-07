У Черкасах знайшли спосіб боротьби з крадіями люків

Кришки каналізаційних люків із логотипом Черкас почали встановлювати на вулицях міста працівники КП «Черкасиводоканал». Виготовлені вони із полімерно-піщаної композиції - новітньої розробки, що у виробництві люків використовується як альтернатива чавуну.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, відтепер кришки каналізаційних люків матимуть напис "Власність громади міста Черкаси" та герб міста. Наразі Водоканал вже отримав 30 таких кришок. Усі їх найближчим часом встановлять в зелених зонах міста. Перший екземпляр вже встановили на площі біля Черкаського міськвиконкому. Ще один можна побачити біля адмінбудівлі Черкаського водоканалу.

За словами директора КП "Черкасиводоканал" Сергія ОВЧАРЕНКА, ідею створення "іменних" кришок люків подав мер Черкас. На підприємстві вона сподобалася, адже черкасці мають відчувати, що і люки - їхня власність. Особливо це стосується ласих до легкої наживи крадіїв, які отримують копійки за викрадені кришки, які здають на металобрухт, але наносять значних збитків як підприємству, так і місту, а отже і кожному жителю Черкас.

На КП "Черкасиводоканал" найближчим часом очікують кришки для проїжджої частини. Вони будуть важчими, ніж ті, які встановлюють на зелених зонах, оскільки мають витримуватимуть більше навантаження.