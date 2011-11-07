Завтра в Україні - від 13° тепла до 13° морозу
12:35, 07 листопада 2011Суспільство
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У Києві - без опадів
Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у західних областях подекуди туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла; на Закарпатті та Прикарпатті вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла.
У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-8 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 3-5° морозу, вдень 5-7° тепла.
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