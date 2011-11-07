Шахрайки обміняли пенсіонерці 10 тисяч доларів на порізаний папір

У Бериславі Херсонській області пенсіонерці обміняли 10 тис. дол. на порізаний папір.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, в чергову частину Бериславського райвідділу міліції звернулася 82-річна місцева жителька, яка повідомила, що стала жертвою шахраїв.

За словами постраждалої, вдень до неї додому прийшли дві невідомі жінки, які назвалися співробітницями соціальної служби. Вони розповіли, що проходить грошова реформа і необхідно міняти купюри старого зразка на нові. Пенсіонерка повірила і винесла 10 тис. дол. для обміну. Шахрайки при ній поклали долари у свій пакет, а потім почали разом з пенсіонеркою перераховувати гривні і перекладати їх у другий пакет. Потім попросили господиню принести їм воду. Поки старенька ходила за водою, шахрайки підмінили пакет зі справжніми грошима на пакет з нарізаним папером.

Заявниця знайшла підміну через певний час і зразу ж звернулася до міліції. На пошуки шахрайок орієнтовано особовий склад райвідділу.