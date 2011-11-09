Футбольного суддю вбили трьома пострілами в голову

... коли одна з команд забила гол

ВенесуельськийсуддяТімолеонКастільобувубитий підчасфутбольногоматчу.ЯкпередаєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнавенесуельськіЗМІ, Кастільобувдоставленийвлікарню,проте незабаромпомер.



Повідомляється,що вбивцятричівистрілив уголову42-річногоарбітраі зник змісцязлочину.



Поліція вжепочала розслідуванняобставинтрагедії.За деякимиданими, вбивцязнаходивсянатрибуні,апотім вступиву перепалку зарбітром,коли одназ командзабилагол.Докивболівальникизазначаливзяттяворіт, злочинецьвибігнаполе ізробив постріли.



Кастільобув відомийяк справедливийарбітр.Одинз місцевихфутболістівохарактеризувавйогороботу як "бездоганну".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter