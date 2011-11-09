Футбольного суддю вбили трьома пострілами в голову

07:35, 09 листопада 2011
Суспільство
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... коли одна з команд забила гол

ВенесуельськийсуддяТімолеонКастільобувубитий підчасфутбольногоматчу.ЯкпередаєРосБізнесКонсалтинг зпосиланнямнавенесуельськіЗМІ, Кастільобувдоставленийвлікарню,проте незабаромпомер.

Повідомляється,що вбивцятричівистрілив уголову42-річногоарбітраі зник змісцязлочину.

Поліція вжепочала розслідуванняобставинтрагедії.За деякимиданими, вбивцязнаходивсянатрибуні,апотім вступиву перепалку зарбітром,коли одназ командзабилагол.Докивболівальникизазначаливзяттяворіт, злочинецьвибігнаполе ізробив постріли.

Кастільобув відомийяк справедливийарбітр.Одинз місцевихфутболістівохарактеризувавйогороботу як "бездоганну".

 

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