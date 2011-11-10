Посадовців Одеської залізниці викрито у махінаціях

Слідчі Одеської транспортної прокуратури викрили злочинні махінації посадовців Одеської залізниці, чим підприємству задано збитків в обсязі 4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеської облпрокуратури.

«У ході досудового слідства, зокрема, встановлено, - уточнили в прокуратурі, - що посадові особи зазначеного державного та одного з приватних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, закупили обладнання за завищеними цінами, чим заподіяли шкоду залізниці на суму понад 4 млн. грн.»

Розпочато слідство у кримінальній справі за фактом незаконного заволодіння майном ДП «Одеська залізниця», відповідно до ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.