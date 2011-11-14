У Чернівцях бомжує екс-кандидат у губернатори штату Арізона

У Чернівцях уже кілька тижнів бомжує колишній кандидат у губернатори американського штату Арізона Кері ДОЛЕГО.

Як передає кореспондент УНІАН, на нього натрапили волонтери міського притулку для бездомних «Народна допомога».

На залізничному вокзалі вони побачили чоловіка, який навіть серед безхатченків виділявся особливо занедбаним виглядом, проте заговорив чистою англійською мовою. При собі в нього були документи, комп’ютер, діловий костюм.

На Буковину громадянина США привело кохання. В Інтернеті він познайомився з чернівчанкою Юлею і після кількамісячного листування вирішив познайомитися з потенційною нареченою особисто. К.ДОЛЕГО написав їй, що їде до Чернівців, однак в обумовлений день з невідомих причин вона його не зустріла.

У спілкуванні з кореспондентом УНІАН К.ДОЛЕГО повідомив, що йому 53 роки. Він є ветераном поліції та навчається в університеті штату Аризона, де три роки вивчає міжнародні відносини, вже здобувши ступінь бакалавра. На посаді губернатора він планував боротися з високим рівнем безробіття в Аризоні.

В Україну К.ДОЛЕГО приїхав у травні, аби поділитися з українськими науковцями своїм оригінальним інженерним рішенням, яке, на його думку, дозволить запобігати пошкодженю морських кораблів та літаків і допоможе зменшити статистику жертв катастроф у повітрі та на морі. Для цього американець спеціально приїхав до Севастополя. Однак у Криму йому з технічних причин на пенсійній картці було заморожено рахунок. Наступною неприємністю для К.ДОЛЕГО, за його словами, стало несподіване рішення квартирної хазяйки виставити його на вулицю, хоча він заплатив за місяць вперед. Зустріч з чернівчанкою, з якою він на той момент уже кілька місяців спілкувався в Інтернеті, видалася йому виходом із ситуації. Прибувши до Чернівців, американець нікого не зустрів. Про цю жінку йому відомо, що вона працює хірургом.

За словами К.ДОЛЕГО, він не скористався можливістю поїхати додому за рахунок посольства США, оскільки за порушення візового режиму він більше не зможе приїхати в Україну. Американець вирішив будь-яким шляхом знайти свою кохану в Чернівцях, навіть якщо доведеться бомжувати.