У Києві затримали студента, який вбивав бездомних собак

У столиці правоохоронці затримали 19-річного киянина, який вбивав бездомних тварин.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, за їх даними, співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю у результаті моніторингу сайтів в інтернеті встановили особу, яка на кількох сайтах розміщувала фотографії вбитих тварин.

Затримано 19-річного киянина, який навчається у техучилищі, він пояснив свої дії "рішенням проблеми бездомних собак". Він пояснив, що коли вигулював свого собаку, бездомні тварини агресивно поводилися.

Затриманий вбивав бездомних собак у своєму районі, фотографував це і викладав на сайтах, зокрема, у соціальній мережі "Вконтакте".

При обшуку в його квартирі виявлено диск з інформацією, молода людина приховувала свої дії від друзів і від батьків.

У даний час розв`язується питання про порушення кримінальної справи за статтею "жорстоке поводження з тваринами".