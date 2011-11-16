Влада передумала - схили Дніпра забудують?

Новий Генеральний план Києва до 2025 року дозволить забудову схилів Дніпра вздовж всього Набережного шосе (від мосту ім. Патона до Поштової площі).

Про це заявив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами О.БРИГИНЦЯ, про це стало відомо в ході обговорення Історико-архітектурного опорного плану Києва, який є складовою Генерального плану до 2025 року, на Консультативній раді Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (КМДА).

«Серед інших проблемних місць нового Генплану найбільше обурення киян, я думаю, викличе запланована забудова ландшафтної перлини міста - схилів набережної Дніпра, якою так пишаються кияни», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат нагадав, як резонансно нова влада зруйнувала на набережній Дніпра ресторан-довгобуд неподалік монументу Засновникам Києва, пояснюючи, що Набережна не повинна забудовуватись.

«Минув лише рік - і влада передумала, а все тому, що вона не спроможна опиратися фінансовому тиску потенційних забудовників», - підсумував О.БРИГИНЕЦЬ.

Як повідомлялося, новий Генплан Києва до 2025 року планують прийняти до кінця 2011 року.