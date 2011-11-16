Жертвою «теракту» в Дніпропетровську стала випадкова людина

Прокуратура не має інформації про будь-які вимоги з боку зловмисників, які сьогодні вночі влаштували вибух у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прокурор Дніпропетровської області Наталя МАРЧУК.

За її словами, прокуратура перевіряє інформацію, яку виклали начебто причетні до вибуху особи на одному з Інтернет-сайтів, про те, що у сусідній урні для сміття мав бути лист із їхніми вимогами.

«В ході оперативних заходів жодних листів та вибухових пристроїв не було виявлено», - зазначила Н.МАРЧУК.

Прокурор також повідомила, що загиблий від вибуху 27-річний фінансовий директор дніпропетровського ТОВ став жертвою вибуху випадково.

Крім того, Н.МАРЧУК заявила, що в матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для кваліфікації факту загибелі чоловіка як трагічної випадковості.

Прокурор повідомила, що, за попередніми даними, вибуховий пристрій був саморобним, однак саме потужність вибуху стала причиною перекваліфікації кримінальної справи за статтею «терористичний акт».

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 16 листопада, о 00.10 у Дніпропетровську на проспекті Карла Маркса, 52, на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття. У результаті вибуху загинула одна людина.

За інформацією газети "Сегодня", у результаті вибуху загинув 27-річний фінансовий директор однієї з фірм міста.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ч.3 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомило УНІАН джерело у Дніпропетровській обласній прокуратурі, спочатку справу було порушено Бабушкінським районним відділом міліції Дніпропетровська за статтею «умисне вбивство» (п.5 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України), проте потім її було перекваліфіковано прокурором Дніпропетровської області.

У зв`язку з перекваліфікацією справи проведення досудового слідства доручено слідчому відділу Управління СБУ в Дніпропетровській області.