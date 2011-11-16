Лідер голодуючих чорнобильців перебуває під крапельницею

У Донецьку лідер голодуючих чорнобильців - голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ зараз перебуває у лікарні під крапельницею.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила дружина М.ГОНЧАРОВА Наталія.

«Він у лікарні, лежить під крапельницею. Він погано розмовляє », - сказала вона.

За словами дружини чорнобильця, М.ГОНЧАРОВ зараз – у Донецькій міській лікарні № 17, куди його відвезла з будівлі регіонального Управління Пенсійного фонду швидка медична допомога, стан його здоров`я «не нормальний».

«Він перебуває у лікарні № 17, лікарі сказали, що йому бракує сил. Доктор його подивився, здали аналізи, поміряли тиск, обстежили, він зараз лежить », - повідомила дружина М.ГОНЧАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, протестуючі у Донецьку чорнобильці, які оголосили вчора про голодування, покинули регіональне Управління Пенсійного фонду, а їхнього лідера М.ГОНЧАРОВА відвезла до лікарні карета «швидкої допомоги».

Голодуючих чорнобильців правоохоронці просили покинути будівлю регіонального Управління Пенсійного фонду, погрожуючи кримінальною відповідальністю. М.ГОНЧАРОВ тоді повідомив, що про це було заявлено сьогодні на засіданні робочої групи, де з ними зустрічалися перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Сергій ДЕРГУНОВ і регіональні керівники силових структур.

За словами М.ГОНЧАРОВА, голодуючим чорнобильцям запропонували покинути приміщення Управління Пенсійного фонду і продовжити голодування на вулиці, де обіцяли надати допомогу всім необхідним.