У Віталія Коротича помер син
11:16, 17 листопада 2011Суспільство
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Після тривалої хвороби
У відомого журналіста Віталія Коротича помер син Віталій. Як повідомляють «Факты и комментарии»,40-річний чоловік пішов з життя після тривалої хвороби.
Президент Віктор Янукович висловив співчуття Віталію Коротичу у зв`язку з тяжкою втратою. «Прийміть найщиріші співчуття у зв`язку із непоправною втратою. Сумую разом з Вами, з усіма, хто знав Віталія. Переконаний, світла пам`ять про нього назавжди залишиться у серцях близьких і друзів», - зазначається у повідомленні глава держави.
Як зазначається в українській «Вікіпедії», Віталій був середнім сином Віталія та Зінаїди Кототичів. Старший, Андрій, помер 1971 року. У родини залишився молодший син Микита.
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