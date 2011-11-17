У Віталія Коротича помер син

У відомого журналіста Віталія Коротича помер син Віталій. Як повідомляють «Факты и комментарии»,40-річний чоловік пішов з життя після тривалої хвороби.

Президент Віктор Янукович висловив співчуття Віталію Коротичу у зв`язку з тяжкою втратою. «Прийміть найщиріші співчуття у зв`язку із непоправною втратою. Сумую разом з Вами, з усіма, хто знав Віталія. Переконаний, світла пам`ять про нього назавжди залишиться у серцях близьких і друзів», - зазначається у повідомленні глава держави.

Як зазначається в українській «Вікіпедії», Віталій був середнім сином Віталія та Зінаїди Кототичів. Старший, Андрій, помер 1971 року. У родини залишився молодший син Микита.

«Телекритика»