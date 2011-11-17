Донецьк лякають вибухами - прокуратура порушила справу

Прокуратура Донецької області за фактом загрози здійснення терористичного акту в Донецьку порушила кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, справу порушено за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Для здійснення оперативно-розшукових операцій створена слідчо-оперативна група, до складу якої увійшли співробітники підрозділів Управління Служби безпеки України і Головного управління МВС України в Донецькій області.

Нагляд за розслідуванням кримінальної справи здійснює прокуратура Донецької області.

О 14.00 очікується прес-конференція в прокуратурі області, на якій обіцяють роз`яснити всі подробиці цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби МНС 16 листопада в 00.10 у Дніпропетровську на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття. В результаті загинув 27-річний фінансовий директор однієї з фірм міста.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомила газета "Сегодня",в Інтернеті з`явилося повідомлення від терористів, які нібито підірвали урну в Дніпропетровську. В інформації зазначається, що повідомлення було залишене на сайті "Коментарів" (стиль авторів збережений): "Ми організували вибухи в Харкові, Запоріжжі і Дніпропетровську. Наші вимоги є у СБУ, МВС і прокуратури. Нас ігнорують. Сьогодні пролилася перша кров - вона на совісті влади. У сусідній урні в синьому пакеті лист - якщо його не знайшли, то пошукайте в урні на іншому боці проспекту: там - бомба, що не вибухнула... Чекаємо реакції до 21.11. Умови, згідно з листом із Запоріжжя. Ми не підставні терористи з Макіївки, яким знайшли гроші за кілька годин, але наступні вибухи будуть в Донецьку. Ми не зупинимося, поки не виконають наші вимоги. Нам нічого втрачати".

Прокурор Дніпропетровської області Наталія МАРЧУК на брифінгу 16 листопада повідомила, що прокуратура не має в своєму розпорядженні інформації про будь-які вимоги з боку зловмисників.

За її словами, прокуратура перевіряє інформацію, яку виклали нібито причетні до вибуху особи на одному з інтернет-сайтів, про те, що в сусідній урні для сміття мав бути лист з їхніми вимогами.

«Під час оперативних заходів ніяких листів і вибухових пристроїв не було виявлено», - повідомила Н.МАРЧУК.

Прокурор також заявила, що в матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для кваліфікації факту загибелі чоловіка як трагічної випадковості.