Німецька принцеса розкаже депутатам ЄП про вбивства собак в Україні

Посол Європейської асоціації захисту тварин та природи, Їі Королівська високість принцеса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН під час відвідин Європарламенту акцентуватиме особливу увагу на вбивствах собак в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив президент німецького товариства захисту тварин «ETN» Дітер ЕРНСТ.

Він зауважив, що 22 листопада він разом із принцесою Майєю фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН будуть говорити у Європарламенті про проблему зі знищенням безпритульних собак.

Д.ЕРНСТ зазначив, що європейська спільнота може висловитися за бойкотування Євро-2012, якщо вбивства собак в Україні продовжуватимуться.

Принцеса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН зауважила, що прибула до України, аби вимагати від влади звернути увагу на проблему вбивства бездомних собак та змусити владу вжити заходів для припинення знищення тварин.

“Ми знаємо, що багато з цих актів знищення тварин відбуваються до Євро-2012. Оскільки нещасні бездомні собаки просто заважають вуличній картинці”, – підкреслила принцеса.

Вона зазначила, що фото з України, на яких зображено, зокрема, спалення собак, через інтернет облетіли увесь світ. Тому напередодні на знак протесту у Берліні відбувся пікет посольства України в Німеччині.

Принцеса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН підкреслила, що такі факти негативно відзначаються на іміджі України в світі і самій ідеї футболу.

Вона продемонструвала петицію Європейської асоціації захисту тварин та природи з майже 500 тисячами підписів небайдужих на знак прояву міжнародного протесту з приводу жорстоких злочинів щодо собак. Зокрема, за словами принцеси, безліч українців також підписали цю петицію. Також це представники Грузії, В’єтнаму, Боснії і Герцеговини, Південної Африки, Литви, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Росії, Великобританії, Люксембургу, Нідерландів, Бельгії, Хорватії, Італії, Таїланду та ін.

Принцеса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН повідомила, що мала зустріч із заступником мера Києва Олександром МАЗУРЧАКОМ, під час якої запропонувала конкретні кроки до вирішення проблеми зі знищенням бездомних собак. За словами принцеси, О.МАЗУРЧАК висловив готовність до співробітництва і запевнив, що відтепер жодна собака не буде піддаватися антигуманним діям.

“Я разом із асоціацією захисту тварин та природи запропонувала заступнику мера нашу підтримку та допомогу в реалізації проекту зі стерилізації. Ми хочемо сюди приїхати з командою лікарів з пересувними спецавтомобілями, а також ми хочемо навчити українських ветеринарів новим та ефективним методам стерилізації”, – заявила принцеса.

Вона повідомила, що також запропонувала заступнику мера введення обов’язкових паспорту та мікрочіпа для тварин, щоб контролювати ставлення до них їхніх хазяїв: якщо вони викинули тварину на вулицю – вони будуть оштрафовані.

Також вона запропонувала, щоб співробітники комунальних організацій, які займаються відловом собак, носили спеціальну форму з номером. І якщо хтось помітить антигуманне ставлення співробітників служби до тварин – міг поскаржитися на цю людину.

Принцеса також зазначила, що мала зустріч із представниками УЄФА, з директором Турніру УЄФА Євро-2012 в Україні Маркіяном ЛУБКІВСЬКИМ. Він пообіцяв допомогти у її ініціативах та запропонував провести загальну кампанію із захисту прав собак в Україні.

Принцеса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН наголосила, що вбивства собак не допоможуть у зниженні їхньої кількості. “Єдиний ефективний спосіб – це програма простерилізувати собаку та відпустити її знову на волю”, – зауважила вона, і додала, що за допомогою цієї програми за 3-4 роки можна зменшити кількість собак до 8 разів.

Також принцеса повідомила, що відвідала клініку зі стерилізації собак на Троєщині. “Я побачила там сьогодні велику кількість собак, які тримтіли й мерзли. Так само як і співробітники цієї клініки. Просто тому що клініка не змогла сплатити свої рахунки за опалення та електроенергію”, – сказала вона і висловила переконання, що не лише Київ, а й інші міста будуть раді прийняти їхню допомогу.

“Але для того, щоб сюди приїхати і допомогти нам потрібен дозвіл від влади для використання наркозу”, – зауважила принцеса.

Також вона зазначила, що українські ветеринари оперують тварин за старими технологіями, тому тваринам доводиться ще 10-15 днів перебувати у клініці. З використанням нових методик, яким хочуть навчити українських лікарів, тварина зможе залишити клініку вже через день після операції.

Вартість операції зі стерилізації собаки у Європі – 30-40 євро, в Україні – 250-280 гривень.

Принцеса висловила сподівання, що Україна прийме пропозицію про співробітництво.

У свою чергу, президент Міжнародного товариства захисту тварин «SOS» Тамара ТАРНАВСЬКА заявила, що якщо до затриманого напередодні у Києві 19-річного хлопця, який вбивав бездомних тварин, буде застосовано лише штраф – це викличе велике обурення у суспільстві. “Я гарантую, що ми піднімемо величезну хвилю протесту і підключимо також Захід”, – підкреслила вона.

“З бюджету міста в цьому році виділено 9 мільйонів 900 тисяч гривень – це ваші кошти, кожен з вас заплатив за убивство тварин! За ці кошти можна було простерилізувати всіх бездомних тварин і половину чиновників, які не хочуть цього робити!” – заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, у столиці правоохоронці затримали 19-річного киянина, який вбивав бездомних тварин. Хлопець пояснив свої дії "рішенням проблеми бездомних собак". Затриманий вбивав бездомних собак у своєму районі, фотографував це і викладав на сайтах, зокрема, у соціальній мережі "Вконтакте". У даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею "жорстоке поводження з тваринами".