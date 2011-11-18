Погода на завтра

Завтра, 19 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, в карпатському регіоні 6-10° морозу, на узбережжі Криму 3-5° тепла; вдень 0-5° тепла, у Криму та на півдні Одещини до 9°.

У Києві та Київській області в суботу без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.