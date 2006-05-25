Через негоду знеструмлено 273 населених пункти у восьми областях України

Сьогодні вночі внаслідок сильних дощів, граду, шквалистих поривів вітру і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у восьми областях України було знеструмлено 273 населених пункти.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, без світла залишились: у Тернопільській області - 72 населених пункти, у Київській - 53, у Полтавській - 39, у Чернівецькій - 37, у Вінницькій - 35, у Житомирській - 15, у Хмельницькій - 18 та у Львівській - 4.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Крім того, у Лубнах Полтавської області частково пошкоджено дахи 71 приватного житлового будинку. У селах Тернавщина, Куп`єваха, Войниха та Терни Лубенського району житлові будинки відключено від електроенергії та пошкоджено дахи, кількість яких встановлюється. На автодорогах місцевого значення Лубни-Чорнухи, Лубни-Михнівці, Лубни-Тернавщина було повалено 100 дерев. Станом на 7.00 25 травня ділянки автодоріг розчищено від повалених дерев та рух транспорту відновлено.