Вакарчук запускає проект своєї мрії
Перший сингл уже можна почути
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запускає проект своєї мрії, який матиме офіційну назву "Брюсель".
Про це повідомляє ТаблоID з посиланням на прес-службу "Океану Ельзи".
Новий проект Вакарчука змінив робочу назву з "96,7" на "Брюсель".
Перший сингл нового проекту називається "Airplane". Його вже можна почути на офіційному відео-каналі новоствореного гурту.
Раніше повідомлялося, що Вакарчук створив гурт мрії, зібравши в студії не лише старих друзів і колег, а й чи не найкращих музикантів України.
Кістяк новоспеченого супербенду складають Дмитро Шуров, Сергій Бабкін, Максим Малишев, Петро Чернявський та, звичайно ж, Святослав Вакарчук.
Про дати прем'єри проекту "Брюсель" стане відомо найближчим часом.