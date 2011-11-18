Вакарчук запускає проект своєї мрії

22:48, 18 листопада 2011
Суспільство
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Перший сингл уже можна почути

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запускає проект своєї мрії, який матиме офіційну назву "Брюсель".

Про це повідомляє ТаблоID з посиланням на прес-службу "Океану Ельзи".

Новий проект Вакарчука змінив робочу назву з "96,7" на  "Брюсель".

Перший сингл нового проекту називається "Airplane". Його вже можна почути на офіційному відео-каналі новоствореного гурту.

Раніше повідомлялося, що Вакарчук створив гурт мрії, зібравши в студії не лише старих друзів і колег, а й чи не найкращих музикантів України.

Кістяк новоспеченого супербенду складають Дмитро Шуров, Сергій Бабкін, Максим Малишев, Петро Чернявський та, звичайно ж, Святослав Вакарчук.

Про дати прем'єри проекту "Брюсель" стане відомо найближчим часом.

Gazeta.ua

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