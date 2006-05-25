На Міністерство освіти подали до суду

Українська Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів подала до Шевченківського районного суду м. Києва позов проти Міністерства освіти і науки України. Про це йдеться в позовній заяві, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН. Причиною позову стали результати Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 6 класу для загальноосвітніх навчальних закладів. Асоціація в суді представляє інтереси трьох видавництв, чиї права під час проведення конкурсу були порушені: ТОВ промислово-торгова фірма «Просвіта», ТОВ «Начальна книга», інформаційно-аналітичне агентство «Наш час».

Як сказано в позовній заяві, в грудні 2005-квітні 2006 року при проведенні конкурсу і оголошенні його результатів посадовцями Міносвіти були допущені грубі порушення чинного законодавства і наказів відомства.

Згідно з положенням конкурсу, в Інститут навчальної літератури Міносвіти у встановлені терміни були подані такі рукописи: «Етика», автор Фесенко В.І. (видавець – ТОВ «Навчальна книга»), «Зарубіжна література», автор Фесенко В.І. (видавець – ТОВ «Навчальна книга»), «Географія», автор Коберник С.Г. (видавець – ТОВ «Навчальна книга»), «Фізична культура», автори Радзієвській П.О., Фогт В.В., Диба Т.Г., Манюк О.І. (ПТФ «Просвіта»).

Згідно з рейтингом експертів, усі зазначені видання посіли перше-друге місця. Проте конкурсна комісія Міносвіти проігнорувала висновки експертів і надала гриф «Рекомендовано Міністерством освіти...» інших рукописам.

У встановленому положенням про конкурс порядку видавництва опротестували це рішення в Апеляційній комісії, яка задовольнила вимоги і рекомендувала Конкурсній комісії переглянути результати конкурсу.

Проте 18 квітня 2006 року Колегія Міносвіти взагалі відмінила проведення Конкурсу і надала гриф «Рекомендовано...» без урахування його результатів.

Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів просить суд визнати рішення Колегії Міносвіти нечинними і припинити його виконання.

Довідка

Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти...» дає право на друк навчальної літератури за державним замовленням. З 2005 року рукописи, які одержать гриф, визначаються на конкурсних засадах. У 2005 році на видання, зберігання і доставку підручників для студентів вищих навчальних закладів і учнів загальноосвітніх шкіл з Держбюджету було виділено 103,8 млн. грн.

Українська Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів – всеукраїнська організація, створена для забезпечення добродійної діяльності на користь розвитку видавничої діяльності і розповсюдження періодичних видань в Україні.