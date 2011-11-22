У Тернополі розпочалася акція «День в УПА» з нагоди відкриття реконструйованої криївки у тернопільському історико-меморіальному музеї політичних в’язнів. Як повідомили кореспонденту УНІАН активісти громадських організацій Спілки Української Молоді молодіжного науково-пошукового товариства «Обереги», які організували захід, під час відкриття усі бажаючі зможуть пройтися тюремними камерами музею, зустрітися з ветеранами УПА, переглянути фільми повстанської тематики.

Окрім цього вся молодь, яка сьогодні візьме участь у відкритті реконструйованої криївки, зможе за бажанням тут же повправлятися у стрільбі із пневматичної зброї.

Хто ж виявить бажання випробувати себе та відчути, як жилося повстанцям, матимуть можливість пробути у криївці добу і максимально наближених до щоденного побуту повстанців умовах.

Завершиться акція концертом патріотичних пісень та частуванням стравами повстанської кухні.