На трасі Житомир-Київ не розминулися шість фур

На трасі Житомир-Київ не змогли розминутися шість фур. Одна людина травмована.

Спочатку через дощ зіткнулося дві вантажівки. Працівники ДАІ спрямували інші автомобілі в об`їзд зустрічною смугою. Однак відповідний дорожний знак із протилежної сторони не встановили. Через що на одній смузі не розминулися ще чотири вантажівки дальнього сполучення. У потерпілого громадянина Болгарії зламана рука, утім, швидку допомогу на місце пригоди викликали тільки після приїзду знімальної групи "5 каналу".

5 канал