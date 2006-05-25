На трасі Житомир-Київ не розминулися шість фур
11:06, 25 травня 2006Суспільство
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Одна людина травмована
На трасі Житомир-Київ не змогли розминутися шість фур. Одна людина травмована.
Спочатку через дощ зіткнулося дві вантажівки. Працівники ДАІ спрямували інші автомобілі в об`їзд зустрічною смугою. Однак відповідний дорожний знак із протилежної сторони не встановили. Через що на одній смузі не розминулися ще чотири вантажівки дальнього сполучення. У потерпілого громадянина Болгарії зламана рука, утім, швидку допомогу на місце пригоди викликали тільки після приїзду знімальної групи "5 каналу".
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