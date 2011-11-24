У Дніпропетровську збудують три готелі світових брендів

У Дніпропетровську до 2014 р. побудують три готелі світових брендів - Marriott, Holiday Inn і Swissotel.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час робочої зустрічі з представниками Європейської федерації баскетболу FIBA Europe повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

За його словами, нині завершується оформлення необхідних документів на будівництво цих трьох готелів, місця їх розташування вже визначено, завершується розробка проектів.

«Після того, як у Дніпропетровська в останній момент незаслужено і несправедливо забрали право проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, ми покажемо, як потрібно працювати на етапі підготовки чемпіонату Європи «Баскет-2015», - заявив О.ВІЛКУЛ.

Нині у Дніпропетровську 57 готелів.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада голова Дніпропетровської облдержадміністрації О.ВІЛКУЛ під час робочої зустрічі з представниками Європейської федерації баскетболу FIBA Europe заявив, що Дніпропетровськ готовий прийняти фінальні ігри чемпіонату Європи «Євробаскет-2015».