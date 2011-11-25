Скасування сертифікації перетворить Україну на помийну яму?

Скасування обов’язкової сертифікації для важливих груп товарів може призвести до того, що внутрішній ринок України буде завалений низькоякісними українськими товарами і, що більш небезпечно, – імпортним непотребом. У цьому переконаний народний депутат України, заступник голови Української народної партії Ярослав ДЖОДЖИК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, так політик прокоментував наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яким із переліку продукції, що підлягає обов`язковій сертифікації в Україні, виключено мінеральні води, безалкогольні напої, консерви і пресерви рибні, риборослинні і з морепродуктів.

За його словами, «замість того, щоб боротися за якість товарів, уряд сприяє засиллю на ринку неякісної продукції».

«Ніхто не може дати гарантію, що ви купуєте, наприклад, дійсно мінеральну воду чи справжню ікру, а це вже пряма загроза здоров’ю та життю українців. Окрім того, уряд фактично відчиняє двері низькоякісній іноземній продукції», - підкреслив народний депутат.

«Сьогодні в Європі поширюється кампанія за якісне харчування і якісні продукти, тому Україна може стати ринком для реалізації забракованих європейцями товарів», - застерігає Я.ДЖОДЖИК.

Заступник голови УНП звертає увагу й на те, що «поява дешевих імпортних, наприклад, рибопродуктів фактично знищить українських виробників рибної продукції, які намагаються виробляти якісний товар, або ж вони теж почнуть виготовляти дешевий фальсифікат».

«Тому рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі вкотре б’є по свідомому і чистоплотному національному виробнику та створює умови для перетворення України на товарну «помийну яму» Європи», - підсумував Я.ДЖОДЖИК.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада стало відомо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внесло зміни до Переліку продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні.

Відповідний наказ №163 від 25 жовтня 2011 р. опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, з переліку виключаються "мінеральні води, води питні в герметичній тарі"; "напої безалкогольні, води штучно мінералізовані і концентрати напоїв з терміном придатності не менше 30 діб, окрім сухих концентратів, виготовлених з натуральної хлібної сировини"; "консерви і пресерви рибні, риборослинні і з морепродуктів, у тому числі ікра"; "риба та оселедець з терміном придатності більш як 30 діб" і "риба в`ялена, копчена з терміном придатності більш як 30 діб".

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.