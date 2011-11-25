Чорнобильці просять московського патріарха «напоумити» Януковича

Харківський міський комітет ветеранів Чорнобиля звернувся до Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛУ з проханням вплинути на Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, щоб вирішити конфліктну ситуацію, що склалася в Україні, з виплатами пенсій ліквідаторам Чорнобильської аварії.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відкритого листа «пастви, що проживає на території України», до предстоятеля Російської православної церкви розміщений на сайті «Я чорнобилець».

Автори листа нагадують КИРИЛУ, що він благословив на президентство В.ЯНУКОВИЧА, «котрий здобув перемогу на виборах, обіцяючи підтримку соціально незахищених верств населення і «поліпшення життя вже сьогодні!». І ми тоді його дружно підтримали, і голоси чорнобильців зіграли в його перемозі істотну роль».

«Нинішній 25-й рік з дня трагедії, - йдеться в листі, - наш Президент В.ЯНУКОВИЧ оголосив роком Чорнобиля. Гарні слова на ділі обернулися тим, що чорнобильці не можуть одержувати законні пенсії. Тисячі людей звернулися до судів. Суди прийняли постанови виплатити чорнобильцям пенсії. Але уряд заборонив виконувати рішення судів».

«Якщо Президент України не знає, де взяти кошти на виплату пенсій пільговим категоріям громадян, - пишуть чорнобильці, - то ми можемо підказати: потрібно вводити податок на розкіш, а не відбирати в людей останнє».

Чорнобильці пишуть патріарху КИРИЛУ, що «десятки ліквідаторів аварії на ЧАЕС на сьогодні оголосили голодовку. Але влада відмовляється нас чути. Під час президентських виборів, дивлячись на нас з біг-бордів, В.ЯНУКОВИЧ обіцяв, що почує кожного. Ми, православні християни, знаємо, що порушення даної обіцянки є гріхом».

«Тому, - пишуть харківські чорнобильці, - просимо Ваших архипастирських молитв, зокрема й про напоумлення нашого Президента, який прийшов до влади і Вашими молитвами. Ви є Патріархом не тільки Московським, а й усієї Русі, і тому маєте канонічну підставу позитивно вплинути на нашого Президента, погасити конфліктну ситуацію, що склалася, і примирити владу і народ на основі християнської етики».

За дорученням правління Харківського міського комітету ветеранів Чорнобиля лист підписав голова комітету Володимир ПРОСКУРІН.