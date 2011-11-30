Янукович заборонив брати зайві гроші і вимагати зайві документи

Президент Укрїани Віктор ЯНУКОВИЧ доручив низці державних органів вжити заходи з дерегуляції.

Відповідне доручення Президента опубліковане на його офіційному сайті.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ опрацювати питання щодо забезпечення реалізації громадянами України незалежно від реєстрації їхнього місця проживання чи перебування або відсутності такої реєстрації права на одержання медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров`я, а також прав на одержання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини, посвідчення водія, реєстрацію (перереєстрацію) або зняття з обліку транспортних засобів, присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків тощо та розробити проекти відповідних нормативно-правових актів.

Крім того, голова уряду має вжити заходів щодо унеможливлення встановлення будь-яких не передбачених законодавством надбавок до цін, визначених виробниками, на державні номерні знаки, іншу продукцію, які реалізуються Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України; вартості бланків проїзного документа дитини тощо.

До 15 січня 2012 року прем’єр має забезпечити затвердження вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, що реалізуються споживачам при наданні адміністративних послуг, а також установлення плати за такі бланки у розмірі, що не перевищує вартості виготовлення.

Також мають бути вжиті заходи щодо виготовлення бланків документів суворого обліку, насамперед бланків посвідчень водія та реєстраційних документів на транспортний засіб, виключно на державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України, на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.

Крім того, має бути опрацьоване питання щодо відкриття у приміщеннях реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України відділень державних банків для приймання платежів.

Глава держави також доручив М.АЗАРОВУ забезпечити удосконалення порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, передбачивши відміну обов`язкового дослідження нових транспортних засобів під час проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття їх з обліку (крім випадків установлення відсутності або знищення, пошкодження чи підробки ідентифікаційного номера складової частини транспортного засобу) тощо.

Президент також доручив голові Ради міністрів Криму, головам обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій забезпечити визначення під час укладання органами виконавчої влади з банками договорів оренди приміщень (у будівлях, в яких приймаються документи для надання адміністративних послуг) однією з умов договору встановлення банками комісійної винагороди за переказ готівкових коштів у національній валюті за надання адміністративних послуг у розмірі, що не перевищує двох відсотків суми такого переказу.

Крім того, міністру охорони здоров`я Олександру АНІЩЕНКУ та міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ доручено розробити та подати для внесення Президентом України як невідкладного проект закону щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері нагляду за дотриманням санітарного законодавства.

Водночас О.ЛАВРИНОВИЧ та міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА мають завершити опрацювання і подати для внесення Президентом як невідкладного проект закону щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері пожежної і техногенної безпеки.

Глава держави доручив також міністру з регіонального розвитку Анатолію БЛИЗНЮКУ та О.ЛАВРИНОВИЧУ розробити і подати для внесення Президентом як невідкладного проект закону про технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна.

Також мають бути вжиті заходи із забезпечення належного контролю за сплатою штрафів за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху; забезпечена взаємодія Державної митної служби України та Державної автомобільної інспекції МВС в рамках реалізації пілотного проекту зі створення у місті Києві центру Державної автомобільної інспекції.

Президент також доручив генпрокурору України Віктору ПШОНЦІ провести перевірку фактів видачі на одну земельну ділянку кількох державних актів на право власності.