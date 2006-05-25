До кінця тижня в Україні очікується дощ

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на більшій частині території України дощі, місцями грози, вночі у центральних областях, вдень у південній частині місцями град, шквали 15-20 м/с (лише вночі у північних областях без істотних опадів). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних та північних областях 5-10° тепла, на решті території 11-16°; вдень 15-20°, у східних областях та Приазов’ї місцями 22-25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

27-28 травня - мінлива хмарність. Часом дощі, грози, подекуди град, лише вночі 27 травня у південній частині, вдень 28 травня у північних та центральних областях без істотних опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 28 травня у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, 28 травня у західних та північних областях 3-8° тепла, у південній частині та східних областях 9-14°; вдень у західних, північних, центральних областях 27 травня 10-15°, 28 травня 13-18°, на решті території 17-22°, в Криму , а 27 травня і на сході України 21-26°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 6-11° тепла.

29 травня вночі у західних, північних, центральних областях, вдень у східній половині країни дощі, грози; на решті території переважно без опадів. 30 травня вночі у центральних та південних областях, вдень в Україні, крім північних та більшості центральних областей, дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура суттєво не зміниться.

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у другій половині дня та ввечері дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19°; по області вночі 5-10°, вдень 15-20°.

27-28 травня - мінлива хмарність. 27 травня часом дощ, гроза, подекуди град; температура вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°. 28 травня вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

29-30 травня - без істотних опадів, лише 29 травня вночі та вранці часом дощ. Температура суттєво не зміниться.