Ющенко про головні цілі в економіці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав новому складу Верховної Ради України низку напрямків, реалізація яких дозволить збільшити щорічне зростання ВВП до 5-7 відсотків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своєму сьогоднішньому виступі у Верховній Раді, наголошуючи на необхідності “економічного прориву” і вжиття для цього відповідних заходів.

Президент підкреслив, що для такого прориву Україні потрібна нова фіскальна політика, детінізація національної економіки, бездефіцитність державних видатків, обмеження адміністративного втручання в економіку, опора на нові технології, ощадність у ресурсах – особливо енергетичних, лібералізація базових ціноутворюючих процесів і продовження соціальних реформ.

“Реалізація такої філософії дозволить забезпечити щорічне зростання ВВП на рівні не нижче 5-7%”, - переконаний В.ЮЩЕНКО.