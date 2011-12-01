Представники трьох церков звернулися до українців

Представники традиційних українських церков – Української православної церкви Московського патріархату, Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви стурбовані суспільно-політичною ситуацією і закликають усіх людей доброї волі об’єднати зусилля та сформувати активну громадянську позицію щодо визначних питань суспільного життя.

Про це йдеться в спільному повідомленні трьох церков, переданому УНІАН.

Зокрема, повідомляється, що у Києво-Могилянській академії 1 грудня 2011 року, у двадцяту річницю референдуму, на якому український народ підтвердив проголошення незалежності України, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, Верховний Архиєпископ Києво-Галицький Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший СВЯТОСЛАВ та Владика ІЛАРІЙ, єпископ Макарівський, Вікарій Київської митрополії УПЦ МП зустрілися з представниками національної інтелігенції України. У зустрічі взяли участь: Семен ГЛУЗМАН, архиєпископ Любомир (ГУЗАР), Іван ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, Мирослав ПОПОВИЧ, Євген СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

На зустрічі було оприлюднено спільне звернення трьох українських церков щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Учасники зустрічі переконані, що «лише у вільному діалозі нам може відкритися живе мислення, яке спонукатиме кожного до особистої відповідальності за ближнього, за свою громаду та свою країну».

Ієрархи закликають не шукати причин у поверхневих обставинах, адже «головна причина негараздів ховається в нас самих, в духовній кризі, яка роз’їдає наше суспільство».

Тож у спільному зверненні три традиційні українські церкви звертаються до українського народу: «Ми закликаємо всіх людей доброї волі, незалежно від релігійної, національної, політичної приналежності, розкрити духовний потенціал, даний Богом нашому народу, та утвердити в суспільстві принципи любові, справедливості й взаємодопомоги. Єднання суспільства навколо цих духовних ідеалів, громадська самоорганізація та взаємна підтримка - найкращий захист в умовах політичних та економічних криз».

«Особливо ж ми звертаємо свій заклик до тих, хто має авторитет і повагу людей, мудрість та життєвий досвід: об’єднаймо свої зусилля для служіння українському народу! Разом ми зможемо сформувати активну і плідну громадську позицію щодо визначних питань суспільного життя», - підкреслено у зверненні.

За підсумками зустрічі учасники вирішили до діалогу, здатного забезпечити оновлення суспільних відносин, залучати представників національної інтелігенції та широке коло людей доброї волі.

«Справді подолати різного роду кризи ми зможемо лише шляхом зміни суспільних і особистих пріоритетів», - переконані учасники зустрічі. Тому вони запланували спільно розробити і представити країні на початку 2012 року пріоритети суспільного розвитку, а також принципи соціальної взаємодії в їх реалізації.