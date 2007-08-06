РНБО перед виборами розгляне розвиток атомно-промислового комплексу

Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні у вересні має намір окремо розглянути питання подальшого розвитку атомної енергетики і промисловості, включаючи проблеми розвитку ядерної і радіаційної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник секретаря РНБО Юрій ПРОДАН.

При цьому він знов вказав на те, що у РНБО виникають сумніви щодо запропонованого урядом механізму консолідації атомно-промислових активів в державному концерні «Укратомпром», зокрема про доцільність включення до складу концерну таких стратегічних підприємств, як НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «Турбоатом».

Довідка УНІАН. 14 березня 2007 року Кабінет Міністрів України затвердив статут державного концерну «Укратомпром» із статутним фондом 21 млрд. грн.

Концерн утворений з метою захисту інтересів держави в атомно-промисловому комплексі. До складу концерну включені ДП “НАЕК “Енергоатом”, ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, ДП “Дирекція підприємства, що будується на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд”, ДП “Смоли”, ДП “Дніпропетровський завод прецизійних труб”, Український науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут промислової технології, а також ВАТ «Турбоатом» (підприємство внесене в перелік учасників концерну, визначених постановою Кабміну від 29 грудня 2006 року).