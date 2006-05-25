У ”Нафтогазу” є легітимний керівник

Єдиним легітимним керівником НАК "Нафтогаз України" на сьогодні є тимчасово виконуючий обов`язки голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександр БОЛКІСЄВ. Про це УНІАН повідомив заступник начальника юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України" Андрій ГАЛУЩАК.

За його словами, Ігор ДІДЕНКО, який проник в адміністративну будівлю НАК "Нафтогаз України" 25 травня у супроводі представників виконавчої служби апелює до рішення Печерського райсуду Києва від 5 вересня 2000 року.

"Представники виконавчої служби і І.ДІДЕНКО одержали відповідні роз`яснення від представників юридичного департаменту НАК і залишили будівлю", – сказав А.ГАЛУЩАК.

При цьому він додав, що виконавче провадження у даній справі припинено.

Сьогодні низка ЗМІ розповсюдила інформацію про те, що І.ДІДЕНКА за рішенням суду відновлено на посаді в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, І.ДІДЕНКО тривалий час очолював фірму «Хорда» - дочірнє підприємство «Градобанку» - яка володіла рядом цементних заводів. І.ДІДЕНКО проходив за т.з. «справою Жердицького» (розкрадання грошей остарбайтерів).

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Кабмін прийняв відставку Олексія ІВЧЕНКА у зв`язку з поданою ним заявою. На парламентських виборах 26 березня 2006 року О.ІВЧЕНКА було обрано до Верховної Ради за списком блоку «Наша Україна».

12 травня тимчасово виконуючим обов`язки голови правління НАК "Нафтогаз України" наказом «Нафтогазу» було призначено Олександра БОЛКІСЄВА, який є генеральним директором дочірньої компанії "Газ України".

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року й реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.