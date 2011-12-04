На завтра синоптики обіцяють дощ

Завтра, 5 грудня, на території України очікується дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, зокрема, у західних областях дощі, на Прикарпатті сильні (на Закарпатті дуже сильний дощ, в Карпатах дуже сильний дощ і мокрий сніг), вдень в Карпатах і на Закарпатті окремі грози.

На решті території без істотних опадів, лише вдень у північних та місцями центральних областях дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с, на високогір'ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°; вдень 8-13°, у південній частині до 16°, у східних областях 4-9° тепла; в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла.

У Києві та Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с.

Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.