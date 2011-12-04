Влада отримає можливість забороняти неугодні спектаклі?

Прийняті парламентською більшістю 18 жовтня в першому читанні зміни до закону «Про гастрольні заходи в Україні», окрім очевидної корупційної складової містять у собі ще й можливості для влади забороняти неугодні спектаклі.

«Сам факт видачі (чи невидачі) посвідчень на проведення гастролей дозволяє владі не тільки брати хабарі, а й — це головне — регулювати список виконавців та колективів», — пише в своїй статті для DT.UA Ольга Стельмашевська.

«Віднині, прикриваючись законами („Про захист суспільної моралі“, „Про авторське право та суміжні права“, „Про захист прав споживачів“ і „Про захист тварин від жорстокого поводження“), можна заборонити, наприклад, театральні постановки Жолдака чи Віктюка, адже „високодуховний“ чиновник здатний побачити там натяк на „деморалізацію“, „культ насильства“. А послатися на закон про захист суспільної моралі, як ми знаємо, можна в будь-якому зручному випадку», — йдеться в статті.

Як відзначає автор матеріалу, у статті 9 законопроекту встановлюється розмір плати за гастрольні заходи: 1% від аншлагової вартості — для гастролей виконавців і колективів у жанрах «театрального, академічного музичного, народного музичного мистецтва, автентичного фольклору», 3% - для естрадних, циркових колективів і окремих виконавців; 5% - для шоу.

«Відмінність між шоу і виступом естрадного колективу в законі не прописана. Тобто в законопроекті з самого початку закладається корупційна маржа. Як відрізнити виступ виконавця від шоу-програми? Цей обов'язок ляже на чиновників ... Ось вам ще один привід для корупції», — пише О. Стельмашевська.

«Припустімо, ви все-таки платили «внески», які впадуть у держбюджет. Що далі? А далі в Мінфіні не знайдуть коду, за яким можна використовувати кошти на просування українського культурного продукту. Запитаєте: чому? Відповідь: перед громадським обговоренням змін до Закону «Про гастрольні заходи в Україні» був депутатський запит про використання коштів, які накопичувалися у фонді від сплати скасованого на початку нинішнього року гастрольного збору. Відповідь приголомшила більше, ніж сам закон. Виявля­ється, гастрольний збір усі оператори ринку платили справно й навіть перевиконували план. Але жодної копійки з цього фонду не було спрямовано на підтримку (чи створення) національного культурного продукту», — відзначає автор матеріалу.

У міністерстві законопроектом задоволені

«Фактично йдеться про реформаторський закон для всієї гастрольної сфери, — вважає міністр культури і туризму України Михайло Кулиняк. — Його ухвалення не просто дозволить отримати значні кошти для підтримки гастролей українських театрів та музикантів, а й сприятиме запровадженню прозорих цивілізованих відносин між виконавцями, організаторами гастролей та державою».