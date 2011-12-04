З-під слідства втікли двоє підозрюваних у справі "тайських боксерів"

У Луганську затримано ще одного підозрюваного у справі про побиття іноземних студентів і розгромлення кіоску шаурми.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат власника кіоску Ігор ЧУДОВСЬКИЙ.

За його словами, підозрюваний чоловік перебуває під арештом.

«Ще дві людини, які проходили у цій справі і були відпущені під підписку про невиїзд, переховуються від слідства. Вони оголошені у розшук», - сказав І.ЧУДОВСЬКИЙ.

Водночас прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ у коментарі УНІАН не підтвердила слова адвоката, однак і не спростувала їх.

«Я нічого не можу говорити щодо цієї справи. Триває слідство, на час якого його подробиці не розголошуються», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську 1 листопада 25 невідомих в медичних масках розгромили кіоски і побили чотирьох іноземних студентів Луганського національного університету їм. Тараса Шевченка. За даними фактами порушені кримінальні справи за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

9 листопада 2011 року обласне УМВС заявило про те, що в обласному центрі було затримано організатора інциденту.

14 листопада, зі слів адвоката І.ЧУКОВСЬКОГО, стало відомо, що затриманий організатор – тренер з тайського боксу спортивного клубу «Донбас». За його інформацією, разом з тренером було затримано двох боксерів: п'ятикратного чемпіона України з тайського боксу, призера і чемпіона світу і ще одного тренера того самого спортклубу. Вони перебувають під підпискою про невиїзд.

21 листопада І.ЧУДОВСЬКИЙ повідомив, що суд продовжив арешт на 2 місяці тренеру з тайського боксу.