У Криму горів храм УПЦ МП

У Криму горів храм святого великомученика Георгія Переможця, який належить Сімферопольській і Кримській єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, пожежа сталася у селі поблизу Алушти.

«Храм зведений із каменю, а підлога, купольна частина і стіни виконані з дерева, що значно прискорювало поширення вогню. Пожежа була ліквідована протягом 50 хвилин», - йдеться у прес-релізі.

Вогонь практично повністю знищив старовинні ікони, стіни, балки, перекриття церкви.

На думку експертів, пожежа могла виникнути в результаті підпалу або через коротке замикання електропроводки.

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються причини пожежі.