МНС попереджає про погіршення погоди у Криму

6 - 8 грудня на території Криму очікується погіршення погодних умов: сильні дощі, що переходять у горах в мокрий сніг, посилення південно-західного вітру з переходом на північно-західний швидкістю 15-20 м/с, місцями - до 25 м/с.

Про це повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

Рятувальники радять жителям півострова і туристам утриматися від походів у гори і виходів у море. «Намагайтеся уникнути виїздів на транспорті без необхідності. Під час сильного вітру зведіть до мінімуму перебування у зоні аварійних насаджень і будівель, остерігайтесь обірваних електричних проводів», - додали в МНС.